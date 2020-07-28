Российские геологи изучат перспективы добычи нефти и газа в Баренцевом море

Российские геологи, участвующие в проекте «Плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ» изучат перспективы добычи нефти и газа в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе университета со ссылкой на руководителя экспедиции, доцента геологического факультета МГУ Григория Ахманова, передает ТАСС.

Участники экспедиции плывут на научно-исследовательском судне «Академик Николай Страхов», они будут работать между архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. 28 июля они должны выбрать точки для детального геологического опробования. Специалисты уже отобрали пробы фоновых образцов отложений с помощью гравитационной трубы — их передадут в лаборатории органической геохимии, микробиологии, гидрогеологии и инженерной геологии.

Целью экспедиции является изучение ледниковых отложений в северо-восточной части Баренцева моря, развитие геолого-геофизических и геохимических методов поисков залежей углеводородов и подготовка молодых специалистов для освоения Арктики.

27 июля сообщалось, что ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) испытают новый прибор для измерения толщины льда в Арктике — акустический волнограф. Испытания пройдут на «Ледовой базе Мыс Баранова», устройство разработали ученые Института прикладной физики РАН. Предыдущее устройство выдавало неточные результаты, особенно в период таяния льда.