Прославившаяся большими формами модель захотела уменьшить размер груди

Британская модель Риан Сагден (Rhian Sugden), прославившаяся пышными формами, захотела уменьшить свою грудь. Об сообщает издание The Sun.

По словам 33-летней Сагден, в 2012 году на реалити-шоу Celebrity Big Brother она заработала 100 тысяч фунтов стерлингов (9,2 миллиона рублей) из-за груди большого размера. Отмечается, что на протяжении многих лет модель носила бюстгальтеры размера D и E.

«Но после свадьбы я прибавила в весе, и грудь стала еще больше. Я бы очень хотела иметь чашку C. Если бы кто-то предложил мне избавиться от груди, я бы согласилась», — рассказала знаменитость.

I’ve got my blonde hair back! 🤘🏼👸🏼 Lockdown hair be gone!! Loving being back at work too!! 📸 (If you can call it that🥴😜) Фото опубликовано @rhiansuggers

Сагден также отметила, что ее часто и много критиковали в сети. «Люди называли меня глупой и говорили, что не понимают мою деятельность. Но почему бы и нет? Если бы вам предложили за часовую съемку огромную сумму, которой хватило бы на отдых c друзьями, вы бы отказались?» — заявила британка.

Кроме того, пользователи писали ей, что она «будет ужасной мамой», «не заслуживает иметь детей» и что «будущий ребенок будет стыдиться ее». По этой причине модель начала переживать, что ее дети будут презирать мать, так как в прошлом она публично обнажала свою грудь.

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Между тем девушка рассказала, что очень внимательна к своему здоровью, так как рак молочной железы является самой распространенной формой онкологического заболевания в Великобритании. «Моя грудь — это то, что дало мне ту жизнь, которая есть сейчас. В знак благодарности я забочусь о ней и регулярно проверяю, так как это очень важно».

В феврале хорватская плюс-сайз-модель Люсия Лугомер пожаловалась на удушье из-за большой груди. Известно, что благодаря фигуре девушка стала популярной в Instagram, однако из-за пышных форм Лугомер страдает от боли в спине и затрудненного дыхания.