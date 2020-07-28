Курс евро взлетел выше 85 рублей

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 85 рублей впервые с начала апреля, российская валюта падает более чем на процент, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:45 европейская валюта стоит 84,98 рубля, на максимуме она доходила до 85,01 рубля. Курс доллар достиг 72,45 рубля, несколько опустившись после отметки в 72,48 рубля.

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За неделю евро подорожал на четыре рубля, а доллар — почти на два.

Падение курса рубля происходит на фоне решения Центробанка России не тратить всю валюту, полученную от продажи Сбербанка правительству, на поддержку курса.

Евро укрепляется сильнее доллара из-за принятой на прошлой неделе программы Евросоюза по спасению экономики от последствий коронавируса. Европейская валюта находится на максимуме к американской за последние почти два года.