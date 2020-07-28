Трое работников «Газпрома» найдены мертвыми в Ростове

Трое сотрудников газовой службы были найдены мертвыми у газового колодца в Ростове. Об этом сообщает издание 161.RU.

По сообщениям издания, тела погибших были обнаружены на траве у Парка Авиаторов. По факту гибели трех мужчин было возбуждено уголовное дело. СУ СК РФ по Ростовской области начал расследование произошедшего. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления сероводородом.

Позже «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» прокомментировал трагедию. Погибшими оказались мастер по ремонту газового оборудования и два слесаря. «Газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не было», — заявили в компании. В пресс-службе также отметили, что вызов не был аварийным, на месте велись плановые работы. «Газпром межрегионгаз» создал комиссию для расследования причин случившегося.