Две женщины избили сенатора и сдались полиции

В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 23 июня, когда возле здания Капитолия в Мэдисоне проходили протесты представителей движения Black Lives Matter. Тогда группа из более 200 людей выступала против ареста чернокожего мужчины. Протестующие снесли две статуи и бросили в правительственное здание «коктейль Молотова». Проходивший мимо сенатор от Демократической партии Тим Карпентер снимал протестующих на камеру мобильного телефона, когда на него напали две девушки, 26-летняя Саманта Хайер и 33-летняя Керида О'Рейли. Они потребовали от сенатора прекратить съемку и удалить видео. Как он позже рассказал полиции, одна из нападавших выбила из его рук гаджет, а затем ему нанесли удар кулаком по голове. Мужчина упал и его стала избивать ногами толпа из восьми-десяти человек.

Как рассказал полиции свидетель, представитель прессы, сенатор пытался объяснить протестующим, что он на их стороне. На место происшествия прибыли медики и оказали ему первую помощь. Позже он сам обратился в больницу с жалобами на травмы шеи, рук, ребер и головы. Напавшие девушки были опознаны камерами видеонаблюдения, полиция объявила их в розыск. В понедельник, 27 июля, они добровольно сдались властям. Им предъявлены обвинения в причастности к избиению и грабежу с применением силы.

Ранее в июле участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар. Одна из жительниц США, афроамериканка, облила черной краской надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны») напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, оказались охвачены десятки городов США. Причиной протестов стала смерть в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.