Вдова бывшего главы Чувашии обжаловала решение по иску умершего

Лариса Игнатьева, вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в частном порядке обжаловала решение Верховного суда России о прекращении производства по иску, оспаривающему досрочное прекращение его полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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21 июня Игнатьева рассказала, что супруг очень хотел жить, «хватался до последних пор за ниточки этой жизни».

Михаил Игнатьев скончался 18 июня на 59-м году жизни. Причиной медики назвали прогрессирующую сердечно-сосудистую недостаточность. Похоронили его на аллее почетных захоронений старейшего в Чебоксарах кладбища на улице Богдана Хмельницкого. Проститься с бывшим главой региона пришли сотни местных жителей.

Игнатьев занимал пост главы республики с 2010 по 2020 год. В конце января он был уволен президентом в связи с утратой доверия. Поводом послужили скандальные высказывания Игнатьева. В частности, политик призывал региональных журналистов «мочить» коллег и заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. В СМИ подобные действия сравнили с дрессировкой.

В мае в суд поступил иск об оспаривании досрочного прекращения полномочий Игнатьева. Ответчиком был указан глава государства.