Две футболистки погибли от удара молнии

Две мексиканские футболистки погибли от удара молнии. Об этом сообщает портал Universal.

По информации источника, инцидент произошел 27 июля в Мехико во время матча женской футбольной лиги. Игра была прервана из-за дождя. В раздевалке спортсменки обнаружили, что забыли на поле мяч, и вернулись за ним. В этот момент в них ударила молния.

Пять футболисток были доставлены в больницу, где две из них скончались. Остальные получили ожоги, их жизням ничего не угрожает. Уточняется, что одна из погибших была несовершеннолетней.

23 июля российский футболист клуба «Знамя труда» Иван Заборовский, переживший удар молнии во время тренировки, рассказал о случившемся. Он заметил, что у него остались шрамы на шее.

Молния попала в Заборовского 5 июля. Футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через два дня 16-летний игрок пришел в себя.