Переживший удар молнии российский футболист впервые рассказал о случившемся

Российский вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский в интервью YouTube-каналу Артема Локалова впервые рассказал о том, как в него ударила молния на тренировке.

Заборовский заявил, что не помнит момент случившегося. «Жутковато и неприятно... Остались мелкие шрамы на шее. Это от цепочки — она расплавилась. Молния вышла через пятку — на ней есть точки. Еще у меня ухо одно не слышит из-за контузии», — описал последствия он. Футболист добавил, что планирует вновь выступать за команду и выкладываться на сто процентов.

21 июля стало известно, что Заборовский подписал первый профессиональный контракт со «Знаменем Труда». Финансовые детали соглашения со спортсменом не уточняются.

Молния попала в Заборовского 5 июля. Футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через два дня 16-летний игрок пришел в себя.