В США сравнили Китай и СССР в космосе

Соединенные Штаты вступают в космическую гонку с Китаем, которая не похожа на то, что было во времена холодной войны с Советским Союзом. Соответствующее сравнение главы американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно приводит The Hill.

Американское издание отмечает, что в настоящее время конкуренция в космосе между Вашингтоном и Пекином разворачивается гораздо выше земной атмосферы.

«Все дело также в престиже, потому что мы [США]... оказываемся в некотором роде возвращающимися в одну из тех сред, где идет конкуренция между великими державами», — сказал менеджер, комментируя запуск первой китайской миссии к Марсу, произошедший в июле.

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Говоря о китайском космическом вооружении, Бруно отметил, что речь идет о «постоянной кампании с огромными инвестициями в нее».

В июле американский эксперт в области космонавтики Марк Уиттингтон заявил, что возможный отказ «Роскосмоса» от сотрудничества с НАСА по лунной программе Artemis в пользу сотрудничества с Китаем является «сумасшедшим» шагом, который поможет Соединенным Штатам не только активизировать совместные усилия с партнерами по данному направлению, но и спасти сам проект.