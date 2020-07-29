Мужчина накопил пять тысяч долларов монетами и пожертвовал их государству

Джим Холтон из американского Висконсина пожертвовал государству более пяти тысяч долларов (более 362,5 тысячи рублей) в виде монет, которые собирал годами. Об этой истории сообщает NBC News.

Как рассказал отец четверых детей, он начал собирать монеты, когда родился его старший сын. Первая копилка быстро заполнилась, но мужчина на этом не остановился. Он решил продолжать собирать монеты до тех пор, пока его дети не закончат среднюю школу, чтобы после этого вся семья могла «повеселиться» — например, отправиться в путешествие в Европу. По его расчетам, он должен был накопить одну тысячу или 1,5 тысячи долларов.

Отец семейства хранил деньги в подвале и планировал не трогать их еще несколько лет, однако, когда узнал, что из-за пандемии коронавируса США столкнулись с нехваткой монет, решил, что должен внести свой вклад в спасение экономики своей страны. Он связался с банком и договорился о передаче монет, копилки и контейнеры весом более 130 килограммов пришлось везти в тележке.

При подсчете Холтон с удивлением обнаружил, что за эти годы накопил более пяти тысяч долларов. Он не тратил деньги, поскольку надеялся, что еще сможет их использовать для какого-то особого случая. Вместе с тем, мужчина решил пока не хранить монеты в связи с их нехваткой в стране, а найти «другой творческий способ», чтобы отложить деньги.

На фоне накрывшей США пандемии коронавируса американцы из опасений подхватить инфекцию через наличные деньги стали чаще отдавать предпочтение безналичным способам оплаты. В результате жители США накопили значительное количество монет, вызвав их дефицит в обороте и спровоцировав в стране полноценный монетный кризис. Монетный двор США обратился к американцам с просьбой расплачиваться монетами, обменивать их на бумажные деньги в банках или специальных аппаратах.