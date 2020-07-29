США рассказали о мощной российской обороне

Москва и Пекин создают все больше систем противоракетной обороны и постоянно их совершенствуют, что создает угрозу для США. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США, опубликованном на его сайте.

«Китай и Россия (...) интегрируют [системы противоракетной обороны] в свои оборонные стратегии по мере того, как они конкурируют с США», — рассказал представитель Пентагона. По его мнению, сфера противоракетной обороны — важная составляющая соперничества между великими державами, и у Москвы есть очень мощные военные ресурсы.

При этом от нее сильно зависит Пекин, утверждают в ведомстве. Так, китайские власти инвестировали в производство российских систем С-300 и С-400, одновременно с этим тщательно изучая оборонные системы.

28 июля генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк заявил, что новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют «серьезную проблему» для Вашингтона. Он добавил, что у России и Китая была возможность развиваться, наблюдая за США во всех областях.

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