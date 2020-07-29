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Эксперт прокомментировал ситуацию в Киргизии перед выборами

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Киргизии растет недовольство действиями власти во время эпидемии. Весной был объявлен режим самоизоляции, который нанес удар по экономике страны, в значительной степени базирующейся на мелком бизнесе. Но это время было потрачено бездарно: власти не подготовили новые больничные койки, не запасли медоборудование и лекарства. Парламентские выборы намечены на 4 октября 2020 года и их не намерены отменять несмотря на то, что в Киргизии продолжает бушевать эпидемия коронавируса, с сотнями ежедневно заболевших людей. В результате власти могут получить сюрприз по итогам голосования. Так охарактеризовал «Ленте.ру» социально-политическую ситуацию в Киргизии накануне голосования соучредитель Института гуманитарно-политических исследований Александр Филиппов.

«В октябре президент Сооронбай Жээнбеков будет отмечать трехлетие с момента своего избрания — это как раз половина его срока. Но единственное, что он может записать себе в актив за этот период — так называемая борьба с коррупцией, которая, однако, велась очень выборочно: под арест попали в основном чиновники, связанные с его предшественником Алмазбеком Атамбаевым и сам экс-президент. При этом объективность проходящих судебных процессов остается под большим вопросом», — отмечает Александр Филиппов.

По мнению эксперта, главная интрига предстоящих выборов — кто сможет повести за собой увеличивающийся протестный электорат — парламентские партии «Республика» и «Ата-Мекен» на это вряд ли способны.

«Создатель и спонсор "Республики" Омурбек Бабанов после проигрыша на президентских выборах 2017 года попал под уголовное дело. Чтобы избежать суда, ему пришлось публично заявить об уходе из политики. Сейчас "Республика" не имеет ни яркого лидера, ни финансирования, — считает Александр Филиппов. — Лидер другой крупной партии "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев был осужден за взятку в миллион долларов еще при прежнем президенте Атамбаеве. При Жээнбекове приговор был отменен, дело отправлено на новое рассмотрение. Но пока Текебаев не реабилитирован. Он находится полностью на крючке у власти».

Бывшая правящая Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) после ареста своего лидера экс-президента Алмазбека Атамбаева распалась на несколько фракций, полагает глава Института гуманитарно-политических исследований. Весной о себе заявила новая партия «Социал-демократы», созданная сыновьями Атамбаева — Сеидбеком и Кадырбеком. Партия, зарегистрированная больше года назад, активизировалась в марте, подав документы на местные выборы в городе Балыкчи, но их из-за эпидемии отложили на неопределенный срок.

«"Социал-демократы" одними из первых открыли штабы партии во всех регионах страны, а их партийный список сейчас — самый интригующий элемент в жизни страны, поскольку ожидается объединение многих политических сил под новыми знаменами», — говорит Александр Филиппов.

Летом на сайтах ведущих информагентств Киргизии проводились опросы читателей о том, какие партии они знают и за какие готовы голосовать. Так, 20 июля 2020 года агентство 24.kg провело опрос, какая из партий наиболее известна. Неожиданно «Социал-демократы» оказались на третьем месте после проправительственных «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». Еще более впечатляющие результаты партия продемонстрировала в других онлайн-опросах ведущих СМИ страны: Kaktus media, Media center, Спецрепортаж.kg.

«Разумеется, эти данные нельзя считать вполне репрезентативными. Но они говорят: на фоне абсолютного оппозиционного "безрыбья" проект "Социал-демократы" может выстрелить, — размышляет Александр Филиппов. — Интересно, что "Социал-демократы", делающие ставку во внутренней политике на расширение парламентаризма и внедрение механизмов "прямой электронной демократии", во внешней политике являются твердыми сторонниками развития интеграции с Россией и ЕАЭС. Действующий президент на словах поддерживает сотрудничество с Москвой, но в последние годы реальные отношения Киргизии с союзниками по ЕАЭС стагнируют. Конечно, важно не только то, как проголосуют, но и как посчитают. Однако два первых президента Киргизии Акаев и Бакиев, фальсифицировав итоги голосования, потеряли власть. Это все в Киргизии помнят».

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