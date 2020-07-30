На белорусско-украинской границе усилят меры безопасности

Белоруссия и Украина усилят меры безопасности на границе в связи с задержанием бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом белорусский МИД сообщает в своем Facebook.

Пограничные меры усилят в связи с тем, что ряд членов группы имеют второе гражданство — украинское — и имели опыт участия в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

Страны договорились об усиленном контроле за пересечением границы.

Ранее белорусские власти заявили о введении аналогичных мер на границе с Россией.

29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Открыто уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Бойцы дают показания белорусским правоохранителям, заявили в Совете безопасности.