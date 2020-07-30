Найдено средство против смертоносного рака

Ученые выявили более 200 генов, связанных со смертельным видом рака мозга. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Genome Biology.

В исследовании приняли участие специалисты британских Института Сенгера и больницы Адденбрукс. С помощью испытаний на лабораторных мышах была найдена связь между рецептором эпидермального фактора роста (EGFR) и порядка 200 генами. Мутации EGFR могут быть причиной гиперэкспрессии клеток и появления раковых заболеваний.

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По словам ученых, EGFR способен провоцировать возникновение глиобластомы, которая считается наиболее распространенной и агрессивной формой опухоли мозга. При соответствующем заболевании продолжительность жизни пациентов составляет порядка 12-18 месяцев. Однако клетки можно излечить от рака и опухолей. Для этого была создана модель на основе лабораторных грызунов, на базе которой были обнаружены пара сотен генов, связанных с EGFR и провоцирующих рак мозга. Это поможет создать новое средство для борьбы с заболеванием.

Медики пока не уверены, какие именно гены наиболее подвержены мутациям и могут вызвать появление опухоли мозга. Если это удастся выяснить, то лечение онкологических заболеваний можно будет проводить точечно, взаимодействуя с определенными генами.