Бывший премьер ДНР объяснил появление бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), председатель Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай объяснил появление россиян, которых Минск считает наемниками из ЧВК Вагнера, в Белоруссии. Об этом сообщает РБК.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Бородай рассказал, что среди задержанных есть восемь членов Союза добровольцев Донбасса. По его словам, только человек, «страдающий паранойей», мог заподозрить, что туда была заброшена группа диверсантов. Бывший премьер самопровозглашенного государства также выступил с несогласием, что россияне прибыли в Белоруссию с целью совершения терактов или дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Появление задержанных в Белоруссии Бородай считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например, в государства Африки. «Они несколько дней там находились, видимо, ждали рейса или ждали, пока подъедут остальные участники группы», — заключил он.

Ранее стало известно, что среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера обнаружились граждане Украины. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что украинское гражданство является вторым для нескольких граждан России. Некоторые из задержанных состояли в батальоне писателя Захара Прилепина в ДНР.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.