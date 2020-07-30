В Сирии нашли домашнюю лабораторию боевиков с человеческими органами

Сирийские военные нашли укрытие боевиков, где те устроили домашнюю лабораторию и хранили человеческие органы. Об этом сообщает агентство SANA.

Укрытие обнаружили в деревне Эль-Гадфа в провинции Идлиб. Отмечается, что оно находится в жилом доме, где некий медик устроил примитивную медицинскую лабораторию. Там же прятались террористы.

В том же месте нашли множество емкостей с раствором хлороформа — внутри хранились человеческие органы. Утверждается, что на тарах написаны женские и мужские имена, там же обнаружили отдельные списки людей с информацией о состоянии их здоровья. В доме также нашли экстремистскую литературу: предполагается, что боевики использовали ее для обучения и вербовки.

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SANA подчеркивает, что террористы в Сирии действительно торгуют человеческими органам — это один из источников их дохода. Нередко в районах, контролируемых боевиками, пропадают люди: возможно, в последствии с ними и проводят такие операции.

Провинция Идлиб — единственный сирийский регион, большую часть которого до сих пор контролируют террористы. 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в провинции: они согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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