Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» — спросила она. Собчак перед этим опубликовала скриншот с курсами валют на 30 июля.

Утром 30 июля сообщалось, что курс рубля опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам. По состоянию на 10:10 доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля. Это максимумы с середины мая и начала апреля соответственно.

В апреле Собчак, говоря о поддержке населения в условиях вызванного коронавирусом кризиса, заявила, что выступает против раздачи всем россиянам денег.

Она призвала власти страны вместо этого поддержать бизнес, который смог бы сохранить сотрудников и никого не увольнять. По мнению ведущей, если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес тем временем будет разрушен».