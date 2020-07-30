Курсы доллара и евро взлетели

В четверг, 30 июля, в начале торгов на Московской бирже курс рубля опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля. Это максимумы с середины мая и начала апреля соответственно.

Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, также коррекционно опускаются на 0,4 процента и 1,3 процента соответственно.

С 21 июля доллар подорожал почти на 2,5 рубля, а евро — почти более чем на пять рублей. Такой динамике поспособствовал рост евро по отношению к доллару более чем за два года.