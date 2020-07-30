Секретарь Совбеза Белоруссии сравнил бойцов ЧВК с иголкой в стогу сена

Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил усилия по поимке бойцов ЧВК Вагнера с поисками иголки в стогу сена. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По словам Равкова, силовики ищут около 200 участников ЧВК на территории Белоруссии.

«33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси, идет их поиск. Но это как иголка в стогу сена», — сказал секретарь Совбеза.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Ранее Равков заявил, что задержанные бойцы ЧВК подозреваются в подготовке теракта. Они дают показания. Возбуждено уголовное дело.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых назвали российскими наемниками. По версии Минска, они хотели дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.

За пять дней до этого президент Александр Лукашенко заявил, что бойцов иностранных ЧВК могут использовать для организации массовых беспорядков, поскольку в Белоруссии «"майданутых" маловато».

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