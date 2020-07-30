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Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах на борту самолета

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Фото: Globallookpress.com

Неизвестная стюардесса рассказала о том, каких пассажиров можно считать самыми ценными на борту самолета в процессе авиаперелета. Об этом пишет Daily Express.

По ее словам, в первую очередь, речь идет о физически подготовленных путешественниках, которые, к примеру, способны сдвинуть с места огромный люк или открыть тяжелую дверь.

«Это своеобразный вспомогательный ресурс для меня. (...) Если в процессе полета наступит экстренная ситуация, я лично спрошу одного из таких людей, не готовы ли они помочь нам в случае необходимости», — объяснила бортпроводница, подчеркнув, что обычно старается запомнить, на каких местах сидят эти пассажиры.

В частности, они могут оказать членам экипажа содействие при нападении на салон лайнера и вмешательстве в его работу, усмирении дебошира или в аварийных обстоятельствах.

Вдобавок стюардесса сообщила, что как правило, пытается распознать в пассажирах своих коллег — по ее мнению, они представляют «особо ценный ресурс», так как профессионально обучены, владеют уникальными навыками и знают, что необходимо делать в чрезвычайных ситуациях.

17 июля неизвестная стюардесса рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали во время путешествий. Так, однажды туристка обратилась к ней с просьбой забрать грязный детский памперс — по словам сотрудницы авиакомпании, такой поступок возмутителен, ведь члены экипажа, как правило, взаимодействуют с продуктами питания на борту.

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