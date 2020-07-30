Путин пообещал приехать в пострадавший прошлым летом от паводка Тулун

Президент России Владимир Путин пообещал врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзев приехать в Тулун, который пострадал после поводков летом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 июля.

Ранее российский лидер провел в режиме видеоконференции совещание об экологической ситуации в городе Усолье‑Сибирском Иркутской области. В частности, он поручил срочно изолировать промышленную площадку неработающего сегодня химического предприятия «Усольехимпром» и обеспечить ее охрану силами Росгвардии.

28 июля Кобзев заявил о намерении защищать ресурсы региона от посягательств и уничтожения. По его словам, природные богатства области должны служить ее жителям, однако сейчас этот принцип не работает.

Президент дважды посещал город Тулун, наиболее пострадавший от стихийного бедствия. Всего в регионе было подтоплено 11 тысяч домов, пострадали свыше 45 тысяч человек. Действия властей по ликвидации последствий подтопления, в частности Сергея Левченко, занимавшего тогда пост главы региона, неоднократно критиковались Путиным. Левченко был уволен в декабре 2019-го.