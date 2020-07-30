Российским волонтерам расскажут об особенностях работы мозга

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил образовательную онлайн-платформу для обучения волонтеров. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Курс предназначен для тех, кто хочет разобраться в себе, понять, как устроена работа мозга и как использовать время с пользой», — говорится в сообщении.

Стартовый курс «Научиться учиться» уже доступен на сайте, он состоит из 7 уроков, 6 из которых содержат видеолекции на различные темы. В частности, волонтерам рассказывают об устройстве памяти и мышления, влияния стресса на эффективность работы человека.

Также к урокам прилагаются тесты и дополнительные материалы, которые позволят расширить, усвоить и закрепить информацию из основного урока.

В июне активисты проекта «Мечтай со мной» исполнили заветные желания нескольких ветеранов. Так, в Ставрополе исполнили желание 95-летней Любови Кузнецовой. Ансамбль казачьей песни выступил с концертом возле ее дома. В Липецке волонтеры вручили 97-летнему Василию Курочкину его портрет.