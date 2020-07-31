Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС

Заработала китайская глобальная навигационная система BeiDou-3. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии запуска системы в Пекине поучаствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Последний, 55-й спутник системы BeiDou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня.

BeiDou станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Ожидается, что уже в этом году система начнет предоставлять навигационные услуги по всему миру.

В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В апреле 2018 года гендиректор «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов заявил, что спутники ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

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