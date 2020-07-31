Актер из «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске

Российский актер Михаил Казаков оказался в инвалидной коляске. Он опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте.

«ЛФК и УФП в одном бульоне, просто добавь воды», — написал артист из «Папиных дочек».

О своей госпитализации Казаков рассказал 5 июля. Он опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги артиста, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.

Позднее стало известно, что Михаилу Казакову, упавшему с 12-метровой высоты, вставили в ноги пластины. Операцию проводили в одной из больниц Твери. Хирургическая процедура длилась более шести часов.

Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Кроме того, он снимался в «Ералаше» и в комедийном скетч-шоу «6 кадров».