В Сочи больной медведь вышел к посту ДПС

Кадр: страница «Афиша и новости Сочи» во «ВКонтакте»

В Лазаревском районе Сочи к сотрудникам ДПС на посту «Магри» вышел больной медведь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На сделанных очевидцами кадрах медведь выглядит болезненно худым, его шерсть в клоках. По мнению специалистов, у животного может быть бешенство. «Вызвана ветеринарная служба», — заявил начальник отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

Согласно сообщению пресс-службы Сочинского нацпарка, на место событий выехали сотрудники охраны и защиты леса для проведения совместно с сотрудниками ГИБДД мероприятий по отпугиванию дикого зверя. Отмечается, что по оценкам специалистов, на природоохранных территориях города популяция медведей варьируется в пределах 400-600 особей.

Ранее сообщалось, что в районе села Таловка на Камчатке медведь съел пожилого мужчину.