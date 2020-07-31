Появились подробности нападения на торговый центр в Берлине

На торговый центр в Берлине напали четверо неизвестных, которые хотели ограбить отделение банка. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Отмечается, что преступники распылили слезоточивый газ, после чего ворвались в отделение Postbank и скрылись. На данный момент неизвестно, какую сумму они украли.

В результате нападения пострадали как минимум 11 человек, четверо госпитализированы. Территория района Кройцберг у станции метро «Херманнплац» оцеплена полицией.

31 июля неизвестные совершили нападение на торговый центр, в результате чего пострадали его посетители. На месте происшествия также задействованы спасатели.

В марте 27 сотрудников торгового центра Greenhills в городе Сан-Хуан на Филиппинах были взяты в заложники. Преступником оказался уволенный охранник, начавший стрельбу. После этого заложники напали на преступника, его в полубессознательном состоянии увела полиция.

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