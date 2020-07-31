На торговый центр в Берлине совершили нападение

В центре Берлина неизвестные совершили нападение на торговый центр. Об этом сообщает местная служба спасения в Twitter.

Это произошло в районе Кройцберг на станции метро «Херманнплац». Отмечается, что нападавшие распылили слезоточивый газ, есть «многочисленные пострадавшие». Сейчас район перекрыт, подробности происшествия не уточняются.

Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на полицейских пишет, что нападавшие, вероятно, хотели совершить ограбление.

В марте 27 сотрудников торгового центра Greenhills в городе Сан-Хуан на Филиппинах были взяты в заложники. Преступником оказался уволенный охранник, начавший стрельбу. После этого заложники напали на преступника, его в полубессознательном состоянии увела полиция.