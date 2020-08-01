Пассажиры первого авиарейса из Москвы в Лондон поделились подробностями перелета

Пассажиры первого после открытия международных границ авиарейса из Москвы в Лондон поделились с РИА Новости подробностями своего перелета, состоявшегося сегодня, 1 августа.

Люди рассказали, что полет прошел хорошо, лайнер был заполнен примерно на 60-75 процентов. По словам пассажиров, на борту соблюдались все меры предосторожности: выдавались и менялись медицинские маски, рассадка была через одного. Проблем с покупкой билетов тоже не возникло.

На первом рейсе после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, летели в основном не туристы, а люди, у которых есть какие-либо связи с Великобританией, например, там проживают их родственники. Пассажиры рассказали, что они так долго ждали встречи с близкими, что их не пугает необходимый для прилетевших из других стран двухнедельный карантин. При этом туристы на рейсе тоже были, они отметили, что специально приехали на длительный срок.

1 августа сообщалось, что в московском аэропорту Внуково приземлился первый после отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рейс из-за границы. В 01:03 лайнер компании Turkish Airlines прибыл из Стамбула.

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.