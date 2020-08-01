Хирург рассказал о последних месяцах жизни самой тяжелой женщины России

Хирург самой тяжелой женщины России Любови Нурдиновой, доктор медицинских наук Казбек Аутлев рассказал в интервью телеканалу «360» о последних месяцах жизни своей пациентки.

До операции по шунтированию желудка она весила 350 килограммов и считалась самой тяжелой россиянкой. После выписки она столкнулась с трудностями и попыталась покончить с собой. По словам врача, после выписки она какое-то время была в очень бодром состоянии, однако потом ей становилось хуже.

Когда женщину спасли после попытки суицида, Аутлев привез к ней психотерапевта. По его словам, лечение помогало, но около месяца назад она попросила врача больше не приезжать и не звонить. На момент, когда он с ней в последний раз общался, она была «абсолютно здоровым человеком». Послеоперационных осложнений у нее не было.

После выписки вес пациентки стабилизировался на уровне 130 килограммов, однако она не знала, чем теперь заниматься. «Она мне сказала: "Я теперь не знаю, как жить"», — рассказал хирург.

Родственники отказались называть причину смерти Нурдиновой. Врач позвонил одному из ее сыновей, однако тот заявил, что не хочет говорить на эту тему и положил трубку.

Ранее сообщалось, что с начала июня Нурдинова перестала выходить на связь с журналистами, которые вели дневник ее похудения, и открывать двери квартиры. Смерть тюменки подтвердили источники, знакомые с ее семьей. Причины не уточняются.