Директор Службы внешней разведки ответил на задержание россиян в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России ответил на задержание россиян в Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил надежду, что Москва и Минск преодолеют инцидент в интересах развития братских отношений между государствами и народами. Он также выразил сожаление, что в Европе политические элиты квалифицируют произошедшее как срежиссированную акцию.

Белоруссия 29 июля 2020 года задержала 33 гражданина России, которых в Минске считают наемниками. Их обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов в республике. Задержанных связывают с делом в отношении несостоявшегося кандидата на пост главы государства Сергея Тихановского.

Россия заявила о непричастности своих граждан к внутриполитической ситуации в Белоруссии. В российском МИД сообщили, что задержанные следовали транзитом через Минск в Стамбул и имели на руках все необходимые документы. Логистику обеспечивала белорусская фирма. Трактовка ситуации белорусской стороной не выдерживает никакой критики, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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