Главврач больницы в Коммунарке рассказал о секретном чате для консилиумов врачей

Российские врачи совещались по вопросам борьбы с коронавирусом в секретном чате в Telegram-канале под названием «САРС — Сообщество анестезиологов-реаниматологов столицы». Об этом в интервью «Российской газете» рассказал главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в группе состояли врачи из разных регионов страны. Там обсуждались сложные случаи протекания инфекции у пациентов, проводились консилиумы врачей. Беседа поначалу была закрыта от посторонних, но после того как стало известно о тяжелой ситуации с распространением вируса в Италии, ее решили открыть.

«И в уютном чате на полторы тысячи анестезиологов-реаниматологов, которые за три года существования уже виртуально знали друг друга, за несколько часов появилось четырнадцать тысяч подписчиков», — вспомнил Проценко.

На канале начала появляться общедоступная информация по COVID-19, подключились переводчики с итальянского, японского, китайского языков, они публиковали статьи о зарубежном опыте, добавил главврач больницы в Коммунарке.

Ранее в июле россиян призвали не бояться второй волны коронавируса, поскольку инфекция превратится в сезонное заболевание. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. «Это пневмотропный вирус, он встанет, так сказать, в строй как вирус гриппа и будет дважды к нам приходить в году — поздней осенью и ранней весной», — отметил врач.