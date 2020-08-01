В Москве автомобилист сбил женщину с ребенком и попал на видео

В Москве автомобилист сбил женщину с ребенком, переходивших третье транспортное кольцо (ТТК) в неположенном месте. Видео аварии опубликовал Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как россиянка с ребенком пытаются перейти многополосную дорогу. При этом одну из сторон движения ей все-таки удалось пересечь.

По данным РЕН ТВ, в настоящее время женщина и ее дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают МЧС и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Приморья угнал автомобиль, спровоцировал аварию и травмировал троих несовершеннолетних. Он потерял управление похищенной иномаркой, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Вelta.