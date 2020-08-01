Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае. Как сообщает Telegram-канал LifeShot, отравление могло произойти из-за выхлопов дизельного генератора.

Семья Кременских заселилась на базу, когда там из-за ливня отключился свет. Чтобы в гостинице было электричество, там поставили генератор, он находился как раз над их номером. Комната Кременских быстро наполнилась выхлопными газами, и люди погибли. Предполагается, что решение поставить генератор принял хозяин турбазы, следователи собираются его задержать. Однако официально эту информацию пока не подтверждают.

Ранее стало известно, что глава семьи — сотрудник управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Кременский. Он находился в двухнедельном отпуске, но созванивался с подчиненными. Однако спустя какое-то время он перестал выходить на связь. На турбазе он погиб со всей семьей.

Семья несколько дней не выходила из номера, тела погибших обнаружили днем 31 июля, когда пришло время выселяться. По данным следствия, 26 июля 2020 года 51-летний мужчина со своей 43-летней супругой и двумя детьми 16 и 11 лет приехали в село Ая из Барнаула. Установлено, что их смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля, признаков насильственной смерти не обнаружено. Одна из версий их гибели — отравление. На месте происшествия взяли пробы воздуха.