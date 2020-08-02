В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон. По мнению британского журналиста The Guardian Эндрю Рота, это похоже на начало конца его президентства.

Отмечается, что прошлая неделя в Белоруссии запомнилась крупнейшим митингом оппозиции, арестом 33 россиян и заявлением Лукашенко о положительном тесте на коронавирус. Рот считает, что вполне вероятно, что белорусскому лидеру удастся одержать победу на президентских выборах, однако сейчас наблюдается самый опасный момент в его карьере.

Материалы по теме «Нельзя так со своим народом» Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия Всадники дестабилизации Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

«Лукашенко впервые ведет войну на трех войнах», — порассуждал политолог Александр Федута, являвшийся в 1994 году членом предвыбороного штаба Лукашенко. По его мнению, белорусский лидер пытается запугать граждан, чтобы они не выходили на митинги. Аналитики отмечают, что на фоне массовых протестов и напряженности в отношениях с Россией из-за вопроса экономической интеграции двух стран, власти Белоруссии обвинили 33 россиян в планах дестабилизировать обстановку в стране в преддверии выборов. Эксперты отмечают, что Лукашенко, вероятно, отпустит задержанных после выборов, однако сейчас он хочет убедить общественность в присутствии опасности со стороны Москвы.

Группу из 32 человек задержали в санатории под Минском 29 июля. Еще один человек был задержан на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти. Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.