Выход экипажа Crew Dragon задержали из-за токсичного вещества на обшивке корабля

Экипаж Crew Dragon не смог вовремя покинуть вернувшийся на Землю корабль из-за обнаруженного тетраоксида диазота на его обшивке. Об этом сообщает РИА Новости.

В НАСА пояснили, что перед открытием люка корабля его проверяют на содержание химических соединений, которые могут появиться из-за сжигания топлива корабля. Сейчас астронавты ожидают снижения концентрации соединения внутри капсулы, где это вещество не обнаружено. Они рапортовали, что чувствуют себя хорошо.

Тетраоксид диазота (N2O4) — крайне токсичный газ. Он является сильным окислителем и используется как компонент ракетного топлива.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился 2 августа в Атлантическом океане у побережья Флориды. Корабль, который отстыковался от Международной космической станции, коснулся воды в 21:48 мск. Это стало первой посадской американского пилотируемого корабля на воду с 1975 года. На аппарате на Землю вернулись астронавты НАСА Дуглас Харли и Роберт Бенкен, которые провели два месяца на МКС.