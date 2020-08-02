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По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семьи из четырех человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальная санкция предусматривает десять лет лишения свободы.

Ранее следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи Кременских. Чтобы в гостинице было электричество, там поставили генератор, он находился как раз над номером жильцов. Комната Кременских быстро наполнилась выхлопными газами, и люди погибли. Предполагается, что решение поставить генератор принял хозяин турбазы.

Семья сотрудника управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифа Кременского несколько дней не выходила из номера, тела погибших обнаружили днем 31 июля, когда пришло время выселяться. По данным следствия, 26 июля 2020 года 51-летний мужчина со своей 43-летней супругой и двумя детьми 16 и 11 лет приехали в село Ая из Барнаула. Установлено, что их смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля, признаков насильственной смерти не обнаружено. Одна из версий их гибели — отравление. На месте происшествия взяли пробы воздуха.

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