Уволен гонявший плетью туристов на пляже в Крыму охранник

Охранник санатория «Форос», который плетью гонял туристов на пляже в Крыму, был уволен. Об этом сообщила администрация санатория в своем Instagram-аккаунте.

«С участником конфликта договор расторгнут», — сообщила администрация санатория. Там добавили, что анализ ситуации был переведен в правовое поле, виновные будут установлены в определенном законодательном порядке.

Ранее сообщалось, что охранник с плетью прогонял посетителей одного из местных пляжей. Одна из свидетельниц рассказала, что многие годы свободно приходила туда с семьей, но отель неожиданно ввел пропускную систему.

Руководство санатория «Форос» объяснило, что это место отдыха имеет восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на данные карты осуществляется по карте гостя, выданной на основании санаторно-курортной карты гостя. Согласно действующим правилам, других посетителей на территорию лечебного пляжа не пускают.