Опровергнуто существование «эффекта бабочки»

Американские ученые усомнились в существовании «эффекта бабочки». Соответствующее исследование было опубликовано на сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории (США).

Гипотезу о существовании «эффекта бабочки» — незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия — опровергли с помощью квантового компьютера IBM-Q. По словам физика-теоретика Николая Синицына, на квантовом оборудовании не составило особого труда смоделировать ситуацию с течением времени в обратную сторону. В итоге ученым удалось доказать, что события с конкретным объектом в прошлом не влияют на глобальное течение процесса.

Физики запустили в условное прошлое несколько квантовых разрядов, называемых кубитами. Специалисты нанесли кубитам определенный ущерб, а затем «отмотали» ход времени обратно. В результате эксперимента развернутая на компьютере квантовая система практически не изменилась.

«Если злоумышленник в условном прошлом навредит системе, то мы все равно сможем извлечь из нее полезную информацию, так как повреждения не масштабируются в процессе декодирования», — подытожил Николай Синицын. Ученый подчеркнул, что понятие хаоса в классической физике и квантовой механике должно трактоваться по-разному.

В популярной культуре «эффект бабочки» впервые был описан в 1952 году в рассказе американского писателя Рэя Брэдбэри «И грянул гром». По сюжету литературного произведения, гибель бабочки в прошлом сильно изменяет мир далекого будущего.