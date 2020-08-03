Воробьев рассказал об открытии новых дорожных объектах

Порядка десяти крупных дорожных объектов планируется открыть в Подмосковье до конца года, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 3 августа.

В частности, речь идет о транспортной развязке в микрорайоне Трехгорка, Путилковском шоссе, Репинской развязке, уточнил глава региона.

Он отметил, что на развитие дорожной инфраструктуры выделяются большие средства. «Если бы не поддержка федерального центра, мы бы, конечно, не смогли построить такое количество объектов», — сказал он.

Ранее в понедельник Андрей Воробьев проверил ход строительства путепровода в Дедовске, который позволит местным жителям экономить в пути до 1,5 часа. Ранее губернатор неоднократно заявлял о необходимости повышения качества дорожной инфраструктуры в области.

Работы по реконструкции Лобненского шоссе и строительству путепровода в рамках Северного обхода Лобни планируется завершить в 2022 году, говорится на сайте областного правительства.