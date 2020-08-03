Раскрыты первые подробности о PlayStation 5 Pro

Новая PlayStation может получить несколько графических процессоров. Об этом сообщает издание PSU со ссылкой на патентные документы Sony.

В подробном описании документа говорится, что предусматривается наличие двух версий консоли. Облегченная версия имеет процессор и графический ускоритель, тогда как улучшенная отличается двумя или более конфигурациями графического процессора и дополнительным набором оперативной памяти. Журналисты издания полагают, что патент можно рассматривать как первое косвенное подтверждение существования производительной модификации PlayStation 5 Pro.

Материалы по теме Sony представила PlayStation 5 Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет

Sony пока не подтвердила факт наличия Pro-версии своей приставки. Специалисты полагают, что компания могла запатентовать новые технологии обработки данных в преддверии выхода PS5 Pro, релиз которой может состояться в ближайшие несколько лет. Для сравнения, актуальная консоль Sony PlayStation 4 была выпущена в 2013 году, релиз PlayStation 4 Pro состоялся осенью 2016 года.

В отчете также упоминается «масштабируемость графического процессора» приставки. По мнению журналистов PSLifeStyle, это может указывать на то, что PlayStation 5 Pro не выйдет в виде отдельной приставки. «То, о чем идет речь в патенте, — вовсе не новая консоль, а возможность раскрыть потенциал существующей приставки», — полагают специалисты издания. Журналисты предположили, что релиз PS5 Pro может состояться в виде программного обновления для PS5.

Ранее инсайдеры сообщили, что Sony намерена сократить цикл обновления своей приставки нового поколения. Компания собирается поддерживать консоль до 5 лет, а не около 6-7 лет, как PlayStation 3. В ближайшие пять лет японская корпорация может произвести до 170 миллионов устройств PS5, что вдвое больше, чем у конкурентной приставки Xbox Series X.