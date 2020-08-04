При взрыве в порту погиб лидер ливанской политической партии

Генеральный секретарь ливанской политической партии «Катаиб» Низар Наджарян скончался от травм, полученных при взрыве в Бейруте. Об этом сообщает в своем Twitter телеканал Al Arabia.

«Катаиб» — правая националистическая партия, существующая с 1936 года. Она отстаивает интересы ливанских христиан-маронитов.

Ранее, 4 августа в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой, в результате чего пострадало несколько сотен человек. Точное количество раненых пока неизвестно. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Случившееся не квалифицируют как теракт.