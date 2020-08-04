На открытии торгов во вторник, 4 августа, курс доллара упал по отношению к рублю на 0,2 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Американская валюта опустилась до 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1 процента, достигая 85,11 рубля.

После начала торгов иностранные валюты вернулись к росту. Так, по состоянию на 10:15 доллар подрос до 73,19 рубля, а евро — до 86,2 рубля. Одновременно начался рост российского рынка акций. Рублевый индекс Мосбиржи подрос на 0,19 процента — до 2935,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41 процента — до 1262,57 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,23 процента — до 44,05 доллара за баррель. Стоимость нефти сорта WTI снижается до 41,18 доллара за баррель.