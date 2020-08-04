В Госдуме оценили заявления Лукашенко о легенде «российских боевиков»

Некорректно называть сведения о транзите россиян через Минск враньем или легендой. Заявления белорусской стороны о легенде «российских боевиков» оценил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, передает РИА Новости во вторник, 4 августа.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

«Нет оснований утверждать, что цели пребывания в Белоруссии граждан России были какими-то иными», — сказал он.

Парламентарий отметил, что заявления белорусского президента Александра Лукашенко больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию и «связаны с острейшей кампанией по выборам».

Ранее во вторник Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 россиян, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, утверждения о том, что россияне направлялись в Стамбул, являются легендой.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.