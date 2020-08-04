Молниеносная реакция семилетней россиянки на тонущего ребенка попала на видео

В Крыму семилетняя девочка спасла тонущего в бассейне ребенка. Молниеносная реакция россиянки попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «360».

На кадрах видно, как отдыхающая с разбега бросается к пятилетнему малышу, упавшему с самоката в бассейн. После этого детям помогли выбраться находившиеся поблизости взрослые.

Как рассказала каналу мать семилетней Даши, ее семья приехала на курорт из Тулы. Девочка с четырех лет профессионально занимается плаванием, потому она быстро отреагировала на случившееся. Сотрудники регионального управления МЧС России намерены наградить ребенка за смелость.

28 июля сообщалось, что в России однорукий охранник спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка. Мальчику удалось выжить, его доставили в больницу с травмами.