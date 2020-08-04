В запертой изнутри квартире нашли тела россиянки и ребенка

В Башкирии нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Квартира, в которой были обнаружились трупы, была заперта изнутри. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СК) на своем сайте.

Отмечается, что квартира находится на четвертом этаже многоквартирного дома в городе Октябрьский. Погибшей женщине было 42 года, а ее сыну — 11 лет.

В настоящее время сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают специалисты, они допрашивают соседей и членов семьи умерших.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области из канала выловили автомобиль с пятью трупами внутри. На кузове иномарки были видны следы, говорящие о произошедшем ДТП. Внутри салона были обнаружены тела трех женщин и двоих мужчин.