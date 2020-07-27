В российском регионе из канала выловили машину с пятью телами

В Волгоградской области из канала выловили автомобиль с пятью телами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Renault Logan был найден в оросительном канале вблизи дачного поселка «Степное-2» Верхнепогроменского сельского поселения. На кузове машины имелись следы, характерные для ДТП. В салоне обнаружены тела трех женщин и двоих мужчин.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина съехала в канал. Никто не успел выбраться.

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