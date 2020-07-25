Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео

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Смертельное ДТП, которое произошло ночью в Дагестане, попало на видео. В результате погибло четыре человека, пострадало семеро. Ролик опубликован в Telegram-канале «RT на русском».

По предварительным данным МВД Дагестана, водитель ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora, Kia Rio и ВАЗ-21101, передает РИА Новости.

Людей госпитализировали в больницу Хасавюртовского района, один из пострадавших попал в реанимацию в тяжелом состоянии, но потом скончался. Еще двое умерли на месте. Детей среди пострадавших нет.

В настоящее время в травматологическом отделении больницы находятся на лечении двое пострадавших. Остальные в госпитализации не нуждались и были отпущены домой, сообщили в местном минздраве.