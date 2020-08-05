Полуголый россиянин бегал по улице с требованием вызвать десант и попал на видео

Неадекватный полуголый житель Ленинградской области бросался на машины во дворе жилого дома и требовал вызвать десант. Очевидцы сняли инцидент на видео, оно опубликовано в паблике «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина в одних шортах и босиком бегает ночью под окнами, кричит и стучит по крышам автомобилей. «Вызовите мне десант! Инопланетяне!» — заявил он.
По информации издания 78.ru, несколько россиян пытались успокоить дебошира, между ними чуть не завязалась драка. Приехавшая на место бригада скорой помощи долго не могла посадить мужчину в машину, на помощь пришла полиция.
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