Армения продлила режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса еще на месяц. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в стране готовы пересмотреть возможность въезда для иностранных граждан и снять ограничения на экспорт некоторых товаров.

Занимающий должность коменданта режима ЧП вице-премьер Тигран Авинян также заявил, что власти планируют пересмотреть правила проведения массовых мероприятий, включая митинги.

Режим чрезвычайного положения в Армении был введен 14 марта, в последний раз его продлевали до 12 августа. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 770 человек.