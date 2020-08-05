На Украине рассказали о гримирующемся до неузнаваемости Януковиче

Председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Добкин рассказал, что бывший президент Украины Виктор Янукович перед каждым выходом на улицу «гримируется до неузнаваемости». Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Запись доступна на YouTube.

По словам главы Харьковской ОГА, Янукович применяет самые современные технологии в области грима, поэтому его не узнают даже близкие знакомые, находясь на расстоянии двух-трех метров.

При этом чиновник отметил, что лично «видоизмененного» экс-президента он не видел, но подобную информацию ему сообщил его знакомый из России, чьим словам Добкин полностью доверяет. Зачем Янукович это делает, Добкин не уточнил.

Янукович был свергнут и бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену.